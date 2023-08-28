Как Путин готовит "обмен активами" с Западом и что может помешать его планам

Вопрос судьбы замороженных российских активов за рубежом и активов иностранных компаний в РФ в ближайшее время может обостриться.

В начале августа Путин подписал Закон о блокировании средств и имущества иностранных юридических лиц, против которых Россия ввела санкции. Фактически им внедрен более агрессивный механизм блокирования активов международного бизнеса в РФ и дальнейшего их изъятия.

Подробнее о подготовке к "обмену активами" – в статье Ивана Городиского и Софии Косаревич из Центра Днестровского Компромисс от Путина: чем опасна инициатива РФ по обмену с Западом замороженными активами.

В первые месяцы полномасштабной агрессии российские власти, с одной стороны, публично противопоставляли себя Западу с его политикой все более полного замораживания активов. "В отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности", – заявлял Путин 18 марта 2022 года.

Однако на фоне санкционного давления в Москве начали делать и ответные шаги в отношении собственности "недружественных стран". В частности, был введен запрет на выплату дивидендов за границу, чем фактически заблокированы средства внешних инвесторов в РФ.

А 25 апреля этого года Путин подписал указ, который позволил ввести внешнее управление российскими активами (имущественными и корпоративными правами, движимым и недвижимым имуществом), принадлежащими владельцам из "недружественных стран". Одновременно был введен запрет иностранным инвесторам продавать российские активы без специального разрешения.

Но за кнутом не задержался и пряник. 23 августа Financial Times со ссылкой на источники в Москве и западных правительствах сообщили об инициативе правительства РФ, которую назвали "обмен активами". Издание отмечает, что подробностей пока нет, но сама инициатива довольно характерна.

Она предполагает, что западные компании могут вывести свои инвестиции и оборотные средства из РФ путем выкупа российских активов за рубежом.

При этом под активами подразумеваются не столько промышленные предприятия или недвижимость, а ценные бумаги, которые принадлежат РФ и российским компаниям и заморожены за рубежом.

Для многих компаний ЕС и США возможность вернуть свои активы из России в условиях экономической рецессии может звучать привлекательно.

А в свете предстоящих избирательных кампаний в ЕС, США и Британии в 2024 году и Канаде и Германии в 2025 году бизнес может оказать определенное давление на политиков, чтобы добиться таких компромиссов по крайней мере в части частных российских активов.

Чтобы предотвратить это, украинскому правительству следует предпринять несколько политических и дипломатических шагов.

В первую очередь, необходимо провести аудит замороженных российских активов и создание их реестра. Это могла бы быть первая задача для Компенсационного фонда, который должен стать одним из элементов будущего международного компенсационного механизма. Этот шаг позволит получить реальные оценки замороженных активов РФ, а также предотвратит "потерю" отдельных активов через эти и другие схемы.

Во-вторых, необходимо включить вопрос компенсации убытков международного бизнеса, пострадавшего от действий РФ, в повестку дня работы по возмещению убытков от агрессии.

Очевидно, их убытки не могут быть в первой очереди на компенсацию – Украина и украинцы имеют безусловное право на приоритетность. Однако это предложит более-менее понятную, пусть и далекую перспективу для международного бизнеса и обеспечит определенный уровень его поддержки на пути к возмещению убытков и конфискации активов РФ.

И третье: через полтора года после начала российской агрессии процесс разработки политики по возмещению Украине остается максимально закрытым – даже круг его публичных комментаторов со стороны Украины минимален и о большинстве решений и шагов мы узнаем постфактум.

Сейчас такая закрытость может грозить потерей инициативы со стороны Украины.

Подробнее – в материале Ивана Городиского и Софии Косаревич Компромисс от Путина: чем опасна инициатива РФ по обмену с Западом замороженными активами.