За год экспорт латвийских компаний в РФ увеличился вопреки санкциям

Латвийские компании, несмотря на санкции, за первое полугодие экспортировали товаров в Россию больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует LSM со ссылкой на Латвийское телевидение, которое ознакомилось со списком Центрального статистического управления Латвии.

В опубликованном списке указаны 169 экспортеров в Россию и 94 – в Беларусь, которые поставили в эти страны товаров на сумму 560 млн евро за первые полгода 2023 года.

Фармацевтическая компания Grindex, которая экспортирует в Беларусь, отличается наибольшим оборотом в списке. Одной из крупнейших компаний с экспортом в РФ является ее дочернее предприятие Kalceks.

В отчете за 2022 год концерн указал, что от сбыта на российском рынке получил доход в более 70 млн евро – это четверть его оборота. Другая большая фармацевтическая компания Латвии Olainfarm также экспортирует товары в РФ, ссылается на международные права человека.

"Поэтому лекарства и товары медицинского назначения не включены в санкционные списки ни Евросоюза, ни других стран Запада, и никаких ограничений по этим группам товаров в настоящее время не планируется", – говорится в комментарии компании.

Компания-дистрибьютор алкогольных брендов в Латвии от Pernod Ricard Eastern Europe Operations продолжает экспорт в Беларусь, хотя в апреле 2023 года заявляла о прекращении бизнес-отношений с РФ.

Ранее сообщалось, что Центральное статистическое бюро Латвии обнародовало список компаний, которые продолжают торговать с Россией и Беларусью на фоне войны РФ против Украины.

Отмечают, что министр экономики Илзе Индриксоне дала указание бюро опубликовать этот список, хотя ранее министерство противилось его обнародованию, ссылаясь на коммерческую тайну.

Расследование российского негосударственного проекта "Верстка" утверждало, что в РФ и дальше продолжают попадать практически все подсанкционные товары на сотни миллиардов долларов.

Напомним, пакет санкций ЕС в июле был направлен на закрытие лазеек в уже введенных санкциях против РФ и борьбы с их обходом через третьи страны.