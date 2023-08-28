За рік експорт латвійських компаній до РФ збільшився попри санкції

Латвійські компанії попри санкції за перше півріччя експортували товарів до Росії більше, ніж у першому півріччі 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LSM з посиланням на Латвійське телебачення, яке вивчило список Центрального статистичного управління Латвії.

В опублікованому списку вказані 169 експортерів до Росії та 94 – до Білорусі, які поставили до цих країн товарів на суму 560 млн євро за перші півроку 2023 року.

Фармацевтична компанія Grindex, яка експортує до Білорусі, вирізняється найбільшим оборотом у списку. Однією з найбільших компаній з експортом до РФ є її дочірнє підприємство Kalceks.

У звіті за 2022 рік концерн вказав, що від збуту на російському ринку отримав дохід у понад 70 млн євро – це чверть його обороту. Інша велика фармацевтична компанія Латвії Olainfarm, яка також експортує товари в РФ, посилається на міжнародні права людини.

"Тому ліки і товари медичного призначення не включені до санкційних списків ані Євросоюзу, ані інших країн Заходу, і жодних обмежень за цими групами товарів наразі не планується", – йдеться в коментарі компанії.

Компанія-дистриб'ютор алкогольних брендів у Латвії від Pernod Ricard Eastern Europe Operations продовжує експорт до Білорусі, хоча у квітні 2023 року заявляла про припинення бізнес-відносин із РФ.

Раніше повідомлялося, що Центральне статистичне бюро Латвії оприлюднило список компаній, які продовжують торгувати з Росією та Білоруссю на тлі війни РФ проти України.

Зазначають, що міністр економіки Ілзе Індріксоне дала вказівку бюро опублікувати цей список, хоча раніше міністерство чинило спротив його оприлюдненню, посилаючись на комерційну таємницю.

Розслідування російського недержавного проєкту "Верстка" стверджувало, що до РФ і далі продовжують потрапляти практично усі підсанкційні товари на сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, пакет санкцій ЄС у липні був спрямований на закриття лазівок у вже запроваджених санкціях проти РФ і боротьби з їхнім обходом через треті країни.