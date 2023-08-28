Макрон призвал к "разноскоростной" интеграции ЕС из-за расширения

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что Европейскому Союзу из-за будущего расширения стоит готовиться к "разным скоростям" принятия решений в различных сферах, где труднее достичь консенсуса.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Макрон заявил на совещании с французскими послами в Париже в понедельник.

Лидер Франции заявил, что ЕС должен "одобрить большую интеграцию" для тех членов объединения, которые поддерживают такой вариант, тогда как остальные могут идти к этому медленнее.

"У меня есть все основания утверждать, что среди 27 членов ЕС довольно трудно достичь прогресса в важных вопросах. Когда их будет 32 или 35 – легче не станет. Поэтому мы должны быть несколько смелее и согласиться на большую интеграцию в некоторых вопросах, и, возможно, на многоскоростную Европу", – сказал он.

В своей речи Макрон также заявил об осложнении "международного контекста", который несет риск ослабления Запада и "особенно нашей Европы", на фоне падения его доли в мировой торговле и демографического кризиса.

"В этом контексте мы должны сохранять ясность ума, но не быть слишком пессимистичными", – предостерег президент Франции.

Сейчас Европейский совет – высший политический орган Евросоюза, состоящий из лидеров государств-членов, – требует единодушия в принятии решений.

В то же время в ЕС растут призывы отойти от принципа единодушия в принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности ЕС и шире использовать голосование квалифицированным большинством.

Известно, что Польша выступает против отказа от принципа единогласия в принятии решений.