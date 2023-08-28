Макрон закликав до "різношвидкісної" інтеграції ЄС через розширення

Французький президент Емманюель Макрон вважає, що Європейському Союзу через майбутнє розширення варто готуватись до "різних швидкостей" ухвалення рішень у різних сферах, де важче досягти консенсусу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, Макрон заявив на нараді з французькими послами в Парижі в понеділок.

Лідер Франції заявив, що ЄС повинен "схвалити більшу інтеграцію" для тих членів об’єднання, які підтримують такий варіант, тоді як решта можуть іти до цього повільніше.

"Я маю всі підстави стверджувати, що серед 27 членів ЄС досить важко досягти прогресу у важливих питаннях. Коли їх буде 32 або 35 – легше не стане. Тому ми повинні бути дещо сміливішими і погодитися на більшу інтеграцію в деяких питаннях і, можливо, на багатошвидкісну Європу", – сказав він.

У своїй промові Макрон також заявив про ускладнення "міжнародного контексту", який несе ризик ослаблення Заходу й "особливо нашої Європи", на тлі падіння його частки у світовій торгівлі й демографічній кризі.

"У цьому контексті ми маємо зберігати ясність розуму, але не бути надто песимістичними", – застеріг президент Франції.

Наразі Європейська рада – найвищий політичний орган Євросоюзу, який складається з лідерів держав-членів, – вимагає одностайності в ухваленні рішень.

Водночас у ЄС зростають заклики відійти від принципу одностайності в ухваленні рішень у спільній зовнішній та безпековій політиці ЄС та ширше використовувати голосування кваліфікованою більшістю.

Відомо, що Польща виступає проти відмови від принципу одностайності в ухваленні рішень.