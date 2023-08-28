Президент Боснии и Герцеговины о новой войне и агентах влияния Кремля

На прошлой неделе для участия в Крымской платформе Украину посетили два члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ): Желько Комшич (представитель хорватов) и Денис Бечирович (представитель босняков).

В этом государстве вместо одного главы – Президиум, состоящий из трех членов: от босняков, хорватов и сербов. В то же время страна состоит из двух энтитетов: Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, каждый из которых имеет своего президента и правительство.

Нынешний президент Республики Сербской Милорад Додик остро раскритиковал участие членов Президиума в Крымской платформе, увидев в этом атаку на единство государства. Хотя, именно он активно продвигает отделение от БиГ и присоединение к Сербии. Также он блокирует введение санкций против РФ.

Редактор ЕвроПравды Юрий Панченко пообщался с Желько Комшичем, который сейчас на ротационной основе является председателем Президиума и, соответственно, президентом страны.

О рисках новой войны в БиГ, поддержке в обществе сепаратистских планов Додика и роли РФ в атаках на страну читайте в материале Влияние Путина на Балканах, двойные стандарты Запада, шансы новой войны: интервью президента БиГ.

Коротко, о чем нам рассказал Желько Комшич:

– Сейчас очень много говорят о том, что Босния и Герцеговина идет к новой войне. Это правда?

– Во-первых, должен отметить, что политическая ситуация в Боснии и Герцеговине достаточно нестабильна.

Во-вторых, обстоятельства, которые привели к войне в БиГ в 90-х годах, пока никуда не исчезли. Однако, в отличие от конца прошлого столетия, сейчас, как по мне, нет сил, способных вести новую войну.

– Зато мы видим, как президент Республики Сербской Милорад Додик анонсировал ее отделение. Это реальный сценарий?

– Я не думаю, что он будет иметь успех. Для такой инициативы он не получит достаточной поддержки.

Даже Сербия вряд ли будет считать такую инициативу актуальной для себя.

Единственные союзники Додика сейчас – это Россия и Путин.

Но Россия сегодня не имеет возможности вмешиваться в дела Западных Балкан.

– Какие мягкие или жесткие средства влияния использует Россия в БиГ?

– Это и разведка, и представители парамилитарных формирований...

Также речь идет о влиянии средств массовой информации. Однако оно в Боснии и Герцеговине сейчас не такое мощное, как прежде.

И, безусловно, существует политическое влияние, которое ощущается в основном через Милорада (Додика).

– Как вы считаете, поддерживают ли сербы Боснии и Герцеговины сепаратистские призывы Милорада Додика?

– Да, они поддерживают риторику и позицию Додика, но они не готовы за эти идеи умирать.

– БиГ до сих пор не поддержала санкции против РФ. Может ли это измениться?

– Санкции должны быть поддержаны представителями Республики Сербской. Так требует конституция. Но консенсуса по этому вопросу нет ни на уровне Президиума, ни в Совете министров.

– Тогда какую поддержку может получить Украина?

- Украина имеет всяческую политическую поддержку от Боснии и Герцеговины.

– Часто приходилось слышать, что Запад не способствует выполнению Дейтонских соглашений (соглашения 1995 года положили конец войне в БиГ, однако не смогли сделать ее стабильным государством). Были определенные успехи в начале, но потом об этих соглашениях все забыли. Вы согласны с этим?

– Наша проблема заключается в том, что Запад руководствуется двойными стандартами и лицемерит.

И мы видели этого достаточно, как только речь шла об участии международного сообщества и Запада в целом в делах Боснии и Герцеговины, в ситуации в стране.

Поэтому мой совет вам, украинцам: остерегайтесь этого. Потому что политика сильных мира сего довольно жесткая.

Полное интервью – в материале Влияние Путина на Балканах, двойные стандарты Запада, шансы новой войны: интервью президента БиГ.