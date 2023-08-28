Президент Боснії і Герцеговини про нову війну та агентів впливу Кремля

Минулого тижня для участі у Кримській платформі Україну відвідали два члени Президії Боснії і Герцеговини (БіГ): Желько Комшич (представник хорватів) та Денис Бечирович (представник босняків).

У цій державі замість одного глави – Президія, що складається з трьох членів: від босняків, хорватів та сербів. Водночас країна складається з двох ентитетів: Федерації Боснії і Герцеговини та Республіки Сербської, кожен з яких має свого президента та уряд.

Нинішній президент Республіки Сербської Мілорад Додік гостро розкритикував участь членів Президії у Кримській платформі, побачивши у цьому атаку на єдність держави. Хоча, саме він активно просуває відділення від БіГ та приєднання до Сербії. Також він блокує запровадження санкцій проти РФ.

Редактор ЄвроПравди Юрій Панченко поспілкувався з Желько Комшичем, який наразі на ротаційній основі є головою Президії та, відповідно, президентом країни.

Про ризики нової війни у БіГ, підтримку у суспільстві сепаратистських планів Додіка та ролі РФ у атаках на країну читайте в матеріалі Вплив Путіна на Балканах, подвійні стандарти Заходу, шанси нової війни: інтерв’ю президента БіГ.

Коротко, про що нам розповів Желько Комшич:

– Зараз дуже багато говорять про те, що Боснія і Герцеговина йде до нової війни. Це правда?

– По-перше, маю зазначити, що політична ситуація у Боснії і Герцеговині достатньо нестабільна.

По-друге, обставини, які призвели до війни у БіГ у 90-х роках, поки нікуди не зникли. Проте, на відміну від кінця минулого сторіччя, зараз, як на мене, немає сил, здатних вести нову війну.

– Натомість ми бачимо, як президент Республіки Сербської Мілорад Додік анонсував її відділення. Це реальний сценарій?

– Я не думаю, що він матиме успіх. Для такої ініціативи він не отримає достатньої підтримки.

Навіть Сербія навряд чи вважатиме таку ініціативу на часі для себе.

Єдині союзники Додіка наразі – це Росія та Путін.

Але Росія сьогодні не має можливості втручатися у справи Західних Балкан.

– Які м’які або жорсткі засоби впливу використовує Росія у БіГ?

– Це і розвідка, і представники парамілітарних формувань…

Також йдеться про вплив засобів масової інформації. Однак він у Боснії і Герцеговині зараз не такий потужний, як колись.

І, безумовно, існує політичний вплив, який відчувається здебільшого через Мілорада (Додіка).

– Як ви вважаєте, чи підтримують серби Боснії і Герцеговини сепаратистські заклики Мілорада Додіка?

– Так, вони підтримують риторику та позицію Додіка, але вони не готові за ці ідеї помирати.

– БіГ досі не підтримала санкції проти РФ. Чи може це змінитися?

– Санкції мають бути підтримані представниками Республіки Сербської. Так вимагає конституція. Але консенсусу з цього питання немає ані на рівні Президії, а ні у Раді міністрів.

– Тоді яку підтримку може отримати Україна?

– Україна має усіляку політичну підтримку від Боснії і Герцеговини.

Часто доводилося чути, що Захід не сприяє виконанню Дейтонських угод (угоди 1995 року поклали край війні у БіГ, проте не змогли зробити її стабільною державою). Були певні успіхи на початку, але потім про ці угоди всі забули. Ви згодні з цим?

– Наша проблема полягає в тому, що Захід керується подвійними стандартами і лицемірить.

І ми бачили цього достатньо, щойно йшлося про участь міжнародної спільноти та Заходу в цілому у справах Боснії і Герцеговини, у ситуації в країні.

Тому моя порада вам, українцям: стережіться цього. Тому що політика сильних цього світу доволі жорстка.

Повне інтерв’ю – у матеріалі Вплив Путіна на Балканах, подвійні стандарти Заходу, шанси нової війни: інтерв’ю президента БіГ.