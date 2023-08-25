Украина готовит экстрадицию российского боевика, задержанного в Финляндии

Офис генерального прокурора готовит материалы для экстрадиции одного из лидеров группировки российских боевиков "Русич" Яна Петровского, о задержании которого в Финляндии стало известно ранее.

Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Европейская правда".

Россиянин фигурирует в расследовании Службы безопасности Украины "по подозрению в участии в террористической организации". По данным следствия, Петровский в 2014 году совместно с террористами "ЛНР" воевал против Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

"В рамках сотрудничества с Европолом Офис Генпрокурора получил информацию о задержании этого лица в Хельсинки миграционной службой Финляндской Республики, а также сведения о возможности его депортации в РФ", – пояснили в прокуратуре.

В связи с этим Офис генпрокурора 15 августа направил запрос в финские правоохранительные органы о задержании и временном аресте лица. Это произошло в среду, 23 августа.

"Сейчас инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции лица", – отметили в ведомстве, добавив, что процессуальное руководство в производстве осуществляет Луганская областная прокуратура.

Об аресте Яна Петровского в Финляндии в пятницу сообщили финские СМИ. Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.

Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.