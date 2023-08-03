Армия Румынии следит за границей НАТО после атаки РФ в 15 км от румынской территории
Министерство национальной обороны Румынии заявило, что ведет постоянный мониторинг границ НАТО после российских атак на объекты Украины вблизи румынской территории.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
В то же время в румынском Минобороны отметили, что "не было обнаружено никакой прямой военной угрозы территории или территориальным водам Румынии".
"Министерство национальной обороны решительно осуждает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и продолжение неоправданных и незаконных нападений на районы, где проживает гражданское население, и элементы критической инфраструктуры Украины", – подчеркнули в ведомстве.
В министерстве добавили, что "применяют меры повышенной бдительности, установленные в соответствии с национальными и союзническими планами, осуществляют постоянный мониторинг национальной территории, моря и воздушного пространства и сотрудничают со структурами НАТО для усиления обороны на всем восточном фланге и сдерживания любой агрессии против союзной территории".
Россия атаковала в среду утром порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча.
Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал неприемлемыми удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае, происходящие в непосредственной близости к румынской территории.
Россия начала атаковать украинскую портовую инфраструктуру на юге после срыва "зерновой сделки". Читайте статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что следует заставить Россию возобновить "зерновую сделку".