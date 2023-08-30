"Горжусь тем, что мы были вместе": посол Британии, которая завершает миссию, обратилась к украинцам
Посол Великобритании Мелинда Симмонс, которая завершает четырехлетнюю миссию в Украине, записала прощальное обращение на украинском языке перед тем, как отправиться обратно в Британию.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Утром в среду Мелинда Симмонс опубликовала видео на своей странице в Twitter.
"Я горжусь тем, что мы были вместе в эти непростые времена. Украина победит, и мы обязательно встретимся снова", – отметила посол.
Она заверила, что Лондон продолжит поддерживать Украину "до победы и после нее".
Видео завершается фрагментом из кафе, где создали новый фирменный круассан и назвали его в честь Мелинды Симмонс.
моє прощальне повідомлення до 🇺🇦— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 30, 2023
pic.twitter.com/CbpiFW0Una
За день до этого посол показала прощальный подарок от ГСЧС – "ключ к Украине" с брелоком в виде пса Патрона.
Omg 😭— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 29, 2023
Thank you @PatronDsns
I will! pic.twitter.com/P9HdvJBlzR
Также утром в среду Мелинда Симмонс рассказала, что в очередной раз вместе с киевлянами не выспалась из-за ночной ракетной атаки РФ. Ранее она показывала, как обустраивает себе кровать в коридоре на время воздушных тревог, и делилась, что снимает стресс у боксерской груши.
Came out of shelter, headed straight outside to get some light and air and calm an anxious mind. Air defence is what makes all of the above possible.— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 30, 2023
С сентября Мелинду Симмонс на посту посла Великобритании в Украине заменит Мартин Харрис.
Напомним также, что в последнее время сменились ряд послов стран "Группы семи". В частности, в Украину прибыли новые послы Франции и Германии.
Завершила свою миссию посол Канады Лариса Галадза, ее заменит Наталья Цмоць.