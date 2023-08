"Горжусь тем, что мы были вместе": посол Британии, которая завершает миссию, обратилась к украинцам

Посол Великобритании Мелинда Симмонс, которая завершает четырехлетнюю миссию в Украине, записала прощальное обращение на украинском языке перед тем, как отправиться обратно в Британию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Утром в среду Мелинда Симмонс опубликовала видео на своей странице в Twitter.

"Я горжусь тем, что мы были вместе в эти непростые времена. Украина победит, и мы обязательно встретимся снова", – отметила посол.

Она заверила, что Лондон продолжит поддерживать Украину "до победы и после нее".

Видео завершается фрагментом из кафе, где создали новый фирменный круассан и назвали его в честь Мелинды Симмонс.

За день до этого посол показала прощальный подарок от ГСЧС – "ключ к Украине" с брелоком в виде пса Патрона.

Также утром в среду Мелинда Симмонс рассказала, что в очередной раз вместе с киевлянами не выспалась из-за ночной ракетной атаки РФ. Ранее она показывала, как обустраивает себе кровать в коридоре на время воздушных тревог, и делилась, что снимает стресс у боксерской груши.

Came out of shelter, headed straight outside to get some light and air and calm an anxious mind. Air defence is what makes all of the above possible.