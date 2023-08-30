Представитель немецкой мэрии, рисовавший свастики на украинских авто, ушел в отставку
Член муниципального совета немецкого города Баден-Баден, который ранее нарисовал свастики на украинских авто, покинул пост.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Сначала в СМИ не называли имя представителя горсовета Баден-Бадена, который нарисовал свастики на авто с украинскими номерами и оставил надписи "Fuck UA".
Теперь стало известно, что во вторник представитель партии "Альтернатива для Германии" Мартин Кюне подал мэру заявление о сложении мандата.
Его однопартиец Александр Арпаши сказал, что тот никак не комментировал выдвинутые против него обвинения.
Напомним, ранее на этой неделе прокуратура Баден-Бадена заявила, что члена горсовета обвинили в вандализме в отношении авто с украинскими номерами и выписали ему штраф. Тогда имени и партийной принадлежности депутата не сообщили.
Другие фракции в горсовете Баден-Бадена, в том числе СДПГ, ХДС и "Зеленые", осудили инцидент.
Тем временем во Фрайберге вызвала скандал поездка мэра этого небольшого города на пышный бал в Петербурге, где он выступал с речью и хвалил Россию.
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