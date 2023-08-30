Посадовець німецької мерії, що малював свастики на українських авто, пішов у відставку

Член муніципальної ради німецького міста Баден-Баден, який раніше намалював свастики на українських авто, залишив посаду.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Початково у ЗМІ не називали ім’я посадовця міськради Баден-Бадена, який намалював свастики на авто з українськими номерами і залишив написи "Fuck UA".

Тепер стало відомо, що у вівторок представник партії "Альтернатива для Німеччини" Мартін Кюне подав меру заяву про складання мандата.

Його однопартієць Александр Арпаші сказав, що той ніяк не коментував висунуті проти нього звинувачення.

Нагадаємо, раніше цього тижня прокуратура Баден-Бадена заявила, що члена міськради звинуватили у вандалізмі щодо авто з українськими номерами та виписали йому штраф. Тоді імені та партійної належності депутата не повідомили.

Інші фракції у міськраді Баден-Бадена, у тому числі СДПН, ХДС та "Зелені", засудили інцидент.

Тим часом у Фрайберзі спричинила скандал поїздка мера цього невеликого міста на пишний бал у Петербурзі, де він виступав з промовою і хвалив Росію.

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