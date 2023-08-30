Украина договорилась о "транспортном безвизе" с Норвегией

Правительства Украины и Норвегии подписали протокол о либерализации грузовых перевозок, известный также как "транспортный безвиз".

Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, пишет "Европейская правда".

"Транспортный безвиз" между Украиной и Норвегией, который предусматривает возможность осуществлять грузовые перевозки без разрешений, будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше.

"Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок", – уточняют в украинском министерстве.

Чтобы воспользоваться "безвизом", перевозчик должен иметь сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика. Грузовики низшего класса должны получать разрешения: на следующий год перевозчики из Украины смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 – из или в третьи страны.

В целом Украина договорилась о либерализации грузовых перевозок с 35 государствами, в том числе 27 государствами-членами Европейского Союза.

Соответствующее соглашение Киев заключил с ЕС еще в июне 2022 года, а в марте 2023-го – продлил на один год.

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