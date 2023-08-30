Україна домовилась про "транспортний безвіз" із Норвегією

Уряди України та Норвегії підписали протокол про лібералізацію вантажних перевезень, відому також як "транспортний безвіз".

Про це в середу повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, пише "Європейська правда".

"Транспортний безвіз" між Україною та Норвегією, який передбачає можливість здійснювати вантажні перевезення без дозволів, поширюватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище.

"Спрощений режим починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень", – уточнюють в українському міністерстві.

Щоби скористатися "безвізом", перевізник повинен мати сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки. Ваговози нижчого класу повинні отримувати дозволи: на наступний рік перевізники з України зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 – з або до третіх країн.

Загалом Україна домовилась про лібералізацію вантажних перевезень із 35 державами, зокрема 27 державами-членами Європейського Союзу.

Відповідну угоду Київ уклав із ЄС ще у червні 2022 року, а в березні 2023-го – продовжив на один рік.

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