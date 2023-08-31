Британская разведка: России после последнего "хлопка" придется усиливать ПВО на аэродромах

Разведка Великобритании считает, что Россия вынуждена будет усиливать противовоздушную оборону на своих аэродромах, чтобы обезопасить себя от атак беспилотников вроде тех, что произошли в последние дни.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 31 августа.

Разведка отметила, что в ночь с 29 на 30 августа на территории России произошло до пяти отдельных атак дронами-камикадзе, что стало крупнейшей атакой на территории РФ за время полномасштабной войны.

"О взрывах сообщали в Москве, Брянске, Рязани и на воздушной базе Пскова рядом с эстонской границей. Удар по Пскову, вероятно, повредил несколько военно-транспортных самолетов. Всего за август 2023 года в России было 25 отдельных атак дронами, почти точно осуществленных с помощью беспилотников "в один конец", – отмечает разведка.

Аналитики отмечают, что многие из дронов достигли своих целей, что может означать, что российская противовоздушная оборона испытывает трудности с обнаружением и уничтожением таких воздушных целей.

"Россия, вероятно, перепланирует организацию ПВО в зоне между Украиной и Москвой, чтобы лучше реагировать на эти атаки", – отмечают в обзоре.

После предыдущих случаев, когда атаки на российские военные аэропорты повреждали самолеты, РФ начала рассредоточивать самолеты по разным местам. Однако последние удары в Сольцах и Пскове свидетельствуют, что беспилотники имеют значительную дальность и дальше защищаться с помощью рассредоточения будет непросто.

"России, вероятно, придется рассмотреть развертывание дополнительных систем ПВО на аэродромах, где она видит риск атак беспилотниками", – заключает разведка Британии.

Напомним, бывший глава разведки Финляндии считает украинскую атаку на аэродром в Пскове самой успешной в настоящее время.

Как сообщала "Украинская правда", вечером 30 августа снова сообщали о взрывах в Брянской области и в оккупированном Крыму.