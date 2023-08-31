Британська розвідка: Росії після останньої "бавовни" доведеться посилювати ППО на аеродромах

Розвідка Британії вважає, що Росія змушена буде посилювати протиповітряну оборону на своїх аеродромах для протидії атакам безпілотників на зразок тих, що відбулися останніми днями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 31 серпня.

Розвідка зазначила, що в ніч з 29 на 30 серпня на території Росії сталося до п’яти окремих атак дронами-камікадзе, що стало найбільшою атакою на території РФ за час повномасштабної війни.

"Про вибухи повідомляли у Москві, Брянську, Рязані та на повітряній базі Пскова поруч з естонським кордоном. Удар по Пскову, ймовірно, пошкодив кілька військово-транспортних літаків. Всього за серпень 2023 року у Росії було 25 окремих атак дронами, майже точно здійснених за допомогою безпілотників "в один кінець", – зазначає розвідка.

Аналітики зазначають, що багато з дронів досягли своїх цілей, що може означати, що російська протиповітряна оборона має труднощі з виявленням і знищенням таких повітряних цілей.

"Росія, ймовірно, переплановує організацію ППО у зоні між Україною та Москвою, щоб краще реагувати на ці атаки", – зазначають в огляді.

Після попередніх випадків, коли атаки на російські військові аеропорти пошкоджували літаки, РФ почала роззосереджувати літаки по різних місцях. Проте останні удари в Сольцях і Пскові свідчать, що безпілотники мають значну дальність і далі убезпечуватись за допомогою роззосередження буде непросто.

"Росії, мабуть, доведеться розглянути розгортання додаткових систем ППО на аеродромах, де вона бачить ризик атак безпілотниками", – підсумовує розвідка Британії.

Нагадаємо, колишній очільник розвідки Фінляндії вважає українську атаку на аеродром у Пскові, з того, що про неї відомо, найуспішнішою на цей час.

Як повідомляла "Українська правда", увечері 30 серпня знову повідомляли про вибухи у Брянській області та в окупованому Криму.