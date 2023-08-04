В Латвии заявили, что возможные провокации с участием наемников группы Вагнера, находящихся в Беларуси, будут расцениваться НАТО как действия, поддерживаемые руководством России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал новый посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш в интервью телеканалу TV3, которое приводит Delfi.

Он считает невысоким риск провокаций со стороны "вагнеровцев", в то же время полностью риски дипломат не исключает.

По словам Риекстиньша, если провокации все-таки произойдут, НАТО расценит их как действия, поддерживаемые руководством России, и оправдаться тем, что группировка является частной компанией, у Кремля не получится.

"Я уверен, что НАТО готов реагировать в соответствии с потребностями ситуации", – отметил посол, добавив, что в НАТО регулярно проводят анализ угроз, на основе которого готовят предложения по решениям на политическом уровне.

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору.

В то же время, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.