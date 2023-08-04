У Латвії заявили, що можливі провокації за участю найманців групи Вагнера, які зараз перебувають у Білорусі, будуть розцінюватися НАТО як дії, підтримувані керівництвом Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстіньш в інтерв'ю телеканалу TV3, яке наводить Delfi.

Він вважає невисоким ризик провокацій з боку "вагнерівців", водночас повністю ризики дипломат не відкидає.

За словами посла, якщо провокації все-таки відбудуться, НАТО розцінить їх як дії, що підтримуються керівництвом Росії, і виправдатися тим, що угруповання є приватною компанією, у Кремля не вийде.

"Я впевнений, що НАТО готовий реагувати відповідно до потреб ситуації", – зазначив він, додавши, що в НАТО регулярно проводять аналіз загроз, на основі якого готують пропозиції щодо рішень на політичному рівні.

Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору.

Водночас, за словами президента Литви Гітанаса Науседи, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.