"Политика гиен и шакалов": топ-дипломаты Польши устроили перепалку из-за Украины

Бывший польский министр иностранных дел Яцек Чапутович, комментируя напряженность в отношениях между Польшей и Украиной, заявил, что Варшава "политику гиен и шакалов", чем вызвал возмущение своего преемника Збигнева Рау.

Свое заявление Чапутович сделал в эфире Polsat News, сообщает "Европейская правда".

"Есть государства сильные, как львы, есть государства хитрые, как лисы, а есть государства, как гиены и шакалы. И мы ведем такую политику гиен и шакалов", – сказал бывший глава МИД Польши.

Он подчеркнул, что когда сам приезжал в Украину, все украинцы, которых он встречал, выражали благодарность полякам.

"Страна истекает кровью, а Польша в это время требует счет", – добавил Чапутович.

Заявление Чапутовича возмутило действующего главу МИД Збигнева Рау, который отметил, что его высказывания "вызывают категорическое возражение".

"Потому что это радикально противоречит как фактам, так и духу нашей дипломатической службы, которая объединила поколения польских дипломатов. Лояльность – это добродетель свободного человека, а верность обществу и государству – обязанность каждого гражданина, особенно государственного служащего высокого ранга", – говорится в заявлении Рау, которое приводит пресс-служба МИД Польши.

К спору также присоединился еще один бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который сейчас является депутатом Европарламента от партии "Право и справедливость".

"И этот тип пришел мне на смену! Стоило ли оно того?", – спросил он в социальных сетях, имея в виду Чапутовича.

Ващиковский в эфире TVN 24 также отметил, что когда речь идет о польской политике, "мы имеем собственные интересы, которые нужно преследовать".

"Нельзя проводить политику в отношении Украины вопреки или в ущерб собственным интересам. Украинцы этого не понимают. Они не понимают, что даже если они войдут в Союз, то годами будут подвергаться ограничениям, лимитам, квотам...Поэтому украинцев нужно учить этой Европе, рассказывать, объяснять, как выглядит бизнес и конкуренция, если они хотят войти в ЕС", – сказал Ващиковский.

Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявления руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача, который говорил, что Украине "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла в течение последних месяцев и лет".

Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

В ответ Польша объявила о вызове посла Украины Василия Зварича. Также польский МИД подчеркнул стремление Варшавы к хорошим отношениям с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в этой связи отметил, что эмоциям стоит остыть.