Зеленский о разногласиях с Польшей: Эмоциям стоит остыть

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал споры с Польшей на фоне высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача о недостаточном ценении помощи Польши.

Как пишет "Европейская правда", свою реакцию украинский лидер опубликовал в Twitter.

По его словам, сейчас можно увидеть "различные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов".

Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції. Але зараз бачимо різні сигнали, що політика… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2023

"Украина сражается за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И ни одной трещинки в этом щите быть не может", – подчеркнул Зеленский.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", – отметил президент Украины.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний Пшидача.

Во вторник посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений Пшидача.

В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет".

Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

В то же время в Офисе президента Украины назвали безосновательными заявления о том, что Киев якобы недостаточно ценит помощь, оказанную Польшей.