"Роли определили": у Зеленского рассказали о результатах встречи в Саудовской Аравии

В Офисе президента Украины рассказали об итогах встречи в Саудовской Аравии по реализации украинской "формулы мира" и отмечают, что большинство государств-участников определились, как сделают свой вклад.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак уточнил список около 40 стран-участниц, который до сих пор не был известен полностью:

из Европы – Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, ЕС как союз;

с Ближнего Востока и Азии – Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Корея, Турция, Япония;

из Африки – Египет, ЮАР;

Северная Америка – Канада и США;

из Южной Америки – Аргентина, Бразилия, Чили, а также ООН как организация. Ранее СМИ называли среди участников Мексику, однако в опубликованном списке ее нет.

Страны были представлены на уровне советников по нацбезопасности и политических директоров МИД, лично или в онлайн-формате.

Ермак отметил, что стран-участниц на встрече в Джидде было почти втрое больше, чем на консультациях в Копенгагене, и называет разговор "чрезвычайно честным и открытым".

"Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира... Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство – участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы", – рассказал Андрей Ермак.

По его словам, стороны согласились продолжить работу на различных представительских уровнях.

В рамках консультаций в Джидде украинская делегация провела также ряд двусторонних встреч, которые будут продолжаться и в воскресенье: на них обсуждают детали реализации мирных инициатив.

Напомним, встреча в Джидде является уже второй встречей по организации саммита "формулы мира", после первой в Копенгагене. Участие в ней представителя Китая глава МИД Украины назвал "суперпрорывом". Россию, как известно, к участию не приглашали.

Неофициально СМИ узнали от европейских дипломатов, что на встрече решили сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", а сроки саммита не определили, но его организацию до конца 2023 года считают реальной.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что саммит по "формуле мира" удастся организовать на осень 2023 года.