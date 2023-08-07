Латвия сообщает о новой провокации на границе с Беларусью

В Государственной службе охраны границы Латвии сообщили, что белорусские пограничники помогли нескольким нелегальным мигрантам пробраться через забор и попасть в страну.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в воскресенье 6 августа. В латвийском ведомстве рассказали, что благодаря техническим средствам наблюдения увидели, как белорусские пограничники помогают четырем мигрантам попасть на территорию Латвии: они сделали дыру в заборе, а затем залатали ее, чтобы мигранты не могли вернуться.

Photo: State Border Guard Photo: State Border Guard

С латвийской стороны всех четверых задержали и вернули в Беларусь согласно процедуре, предусмотренной законодательством о чрезвычайной ситуации.

На прошлой неделе латвийские чиновники также говорили, что белорусские службы участвуют в порче заграждений на границе, чтобы помогать мигрантам пробираться в Латвию.

Как сообщалось, Польша и Литва допускают закрытие границы с Беларусью.

Из-за искусственно созданного режимом Лукашенко миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС Латвия в августе 2021 года ввела режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах и с тех пор продлевает его.