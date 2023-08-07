Почему Польша пошла на неожиданно резкое обострение в отношениях с Украиной

Новый виток обострения в отношениях Украины и Польши может "обнулить" достижения последних лет.

О том, насколько ожидаемым стал нынешний кризис и есть ли шансы остановить его в ближайшее время читайте в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Польша выбирает конфликт: почему испортились отношения с нашим ключевым союзником.

Год назад самый влиятельный политик Польши Ярослав Качиньский заявил, что его страна имеет только двух союзников: Украину и Англию.

А в апреле этого года первый с начала полномасштабного российского вторжения официальный визит в Варшаву Владимира Зеленского получился действительно триумфальным – украинского президента встречали по протоколу, по которому чуть раньше в польской столице приветствовали президента США Джо Байдена.

Эти два примера показывают, как сильно изменились отношения Украины и Польши за последние полтора года.

Так же Польша шла на мощные шаги в поддержке Украины, не оглядываясь на свои интересы.

Конечно, любая поддержка имеет свои пределы, и поэтому было ожидаемо, что со временем польская политика в отношении Украины должна была стать более прагматичной.

Впрочем, эта коррекция курса оказалась слишком резкой.

Все началось с протестов польских фермеров, которых не устраивало появление на внутреннем рынке украинского зерна, масла и кукурузы. А учитывая то, что осенью в Польше пройдут парламентские выборы, выиграть которые правящей партии "Право и справедливость" будет очень нелегко, голоса фермеров становились "золотой акцией", ради которой официальная Варшава пошла на обострение с союзником.

В мае Польша и еще три страны (Венгрия, Словакия и Болгария) ввели запрет на продажу украинской агропродукции – шаг, на который эти страны не должны были идти без согласования Еврокомиссии.

Киев дважды пошел на уступки. Несмотря на это указанные страны делали заявления о целесообразности продления действия запрета как минимум до конца года.

Но именно Польша пошла ва-банк, заявив, что не будет открывать свой рынок для украинской агропродукции даже при условии противоположного решения Еврокомиссии.

И на этот раз Киев не стал молчать.

"Это недружественный и популистский шаг, который сильно ударит по мировой продовольственной безопасности и экономике Украины. Призываем партнеров и Европейскую комиссию обеспечить беспрепятственный экспорт украинского продовольствия в ЕС", – так 20 июля на заявления польской стороны отреагировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Слова украинского премьера вызвали острую реакцию в Варшаве.

Означает ли этот конфликт пересмотр условий отношений между странами? И да, и нет.

Конечно, в определенной части польского общества популярна позиция, что если Польша так много сделала для Украины, то она имеет право требовать определенных уступок от Киева.

Однако до последнего времени публично озвучивать такие тезисы могли себе позволить только политические маргиналы, имевшие минимальные шансы прийти к власти.

Все изменил стремительный рост рейтингов партии "Конфедерация" – сейчас это единственная влиятельная политическая сила у соседей, которую можно назвать антиукраинской. Дошло до того, что эта партия вышла уже на третье место по рейтингам и может получить "золотую акцию" при формировании новой коалиции.

Успех "Конфедерации", которая откусила часть избирателей "ПиС", насторожил партию власти. И похоже, что там решили подкорректировать свою политику, показав избирателям более жесткую политику в отношении Украины.

Учитывая, что парламентские выборы у соседей должны пройти в октябре, нас ждут более чем два месяца непростых отношений с Польшей.

С другой стороны, далеко не факт, что после завершения выборов появится возможность возвращения двусторонних отношений к предыдущему формату. В том числе из-за того, что по результатам этих выборов будет затяжная коалициада с возможностью проведения досрочных выборов.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Польша выбирает конфликт: почему испортились отношения с нашим ключевым союзником.