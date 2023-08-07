На встрече в Саудовской Аравии государства-участники не пришли к согласию по всем пунктам "формулы мира" президента Владимира Зеленского, однако диалог по спорным вопросам продолжается.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник во время общения с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ермак признал, что сейчас, несмотря на общую поддержку "плана Зеленского", есть согласие государств-участников не по всем его пунктам.

"Если бы все страны уже сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы до конца месяца уже принимали "саммит мира". Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается", – сказал глава ОП.

В частности, Ермак отметил, что бесспорным является пункт о территориальной целостности Украины. По его словам, "никаких компромиссов относительно территориальной целостности, независимости и суверенитета не может быть, и многие страны это подчеркивали".

Из пунктов, которые до сих пор остаются проблемными, Ермак назвал в качестве примера пункт о справедливости, предусматривающий наказание российского политического руководства, виновных в совершении агрессии, военных преступлений и т.д., и возмещение Украине.

"Еще надо работать со странами Глобального юга по тяжелым пунктам, как ответственность. Но не потому, что они против, а потому что они требуют больше объяснений, как это будет происходить", – отметил Ермак.

По его словам, в течение месяца должна состояться встреча советников, где будут обсуждать вопросы, по которым нет окончательного согласия.

"На сегодня не рассматривается никаких других инициатив, кроме мирного плана Зеленского", – добавил Ермак.

Ермак также сообщил, что после встречи в Саудовской Аравии Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

Сообщалось, что в Джидде участники достигли понимания относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенства Устава ООН должны быть в основе любого мирного соглашения.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.