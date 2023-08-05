Разведка Британии проанализировала атаку на российский корабль "Оленегорский горняк"

Разведка Великобритании отмечает, что корабль "Оленегорский горняк", который был атакован накануне в порту Новороссийска, стал крупнейшим серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера "Москва".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 5 августа, опубликованном в Twitter.

В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Оленегорский горняк" часто перевозил военные и гражданские грузы из России в оккупированный Крым после повреждения Крымского моста из-за атак.

"Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и длиной 113 метров является крупнейшим российским военным кораблем, серьезно поврежденным или уничтоженным после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве называют атаку на российский корабль "серьезным ударом" по Черноморскому флоту РФ, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы размещения в оккупированном Севастополе.

В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.

В результате атаки надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".