Экс-глава МИД Австрии поселилась в российском селе

Бывший министр иностранных дел Австрии, которая танцевала с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, этим летом поселилась в одном из сел российской Рязанской области.

Об этом сообщили во вторник российские местные СМИ, пишет "Европейская правда".

Кнайсль попала в заголовки газет в 2018 году, когда Путин посетил ее свадьбу. Обоих тогда сфотографировали во время танца.

Путин на свадьбе Кнайсль в 2018 году

В интервью российским СМИ Кнайсль рассказала, что снимает дачу в деревне Петрушово Рязанской области, примерно в 350 километрах к юго-востоку от Москвы. 5 августа Кнайсль заметили на сельском празднике, в конце которого она выступила перед местными жителями на русском языке.

Кнайсль на празднике в российской деревне Петрушово

"Сейчас живу в Петрушово, и мне нравится эта атмосфера. Мне нравится, как дети здесь играют. Здесь суперхорошая атмосфера, не только сейчас, но, как по мне, каждый день. Когда смотрю, куры на улице, утки, козы – это мой мир, потому что я жила в маленькой деревне в Австрии", – сказала она.

В интервью местному изданию Кнайсль сказала, что проживет в деревне еще как минимум месяц. Останется ли дольше – не уточнила, поскольку "не знает своего будущего".

Ранее Кнайсль выступила на Петербургском экономическом форуме, а на прошлой неделе присутствовала на форуме "Россия – Африка".

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли она связи с Путиным, Кнайсль сказала, что в последний раз видела российского лидера в 2019 году.

Кнайсль занимала должность министра иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах и вошла в совет директоров российского нефтяного гиганта "Роснефть" в качестве независимого директора в 2021 году. Она вышла из совета директоров "Роснефти" в мае 2022 года после того, как Россия вторглась в Украину.

На личном веб-сайте Кнайсль сказано, что она покинула родную страну из-за угроз убийством и "фактического запрета на работу в Австрии".