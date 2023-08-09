Какие обязательства по безопасности от США и союзников может получить Украина и в чем опасность

Во время саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Группы семи" (G7) объявили совместную декларацию относительно будущих обязательств по безопасности для Украины.

Декларация открыта для украинских партнеров вне семерки и уже 12 дополнительных стран выразили согласие присоединиться к инициативе.

Однако согласование самих обязательств еще впереди. 3 августа начались переговоры с США.

О том, почему есть риски, что обязательства по безопасности могут остаться на уровне политических соглашений, и чем украинская рамочная декларация отличается от аналогичных отношений США с Израилем и Тайванем – в интересной статье юриста-международника Михаила Солдатенко Израильская модель с украинским акцентом: какими могут быть "гарантии" безопасности США.

Запросы Украины к партнерам о предоставлении долгосрочных и юридически обязательных гарантий безопасности звучат с прошлого года. В сентябре украинские предложения были изложены в документе, получившем название "Киевский договор безопасности" или Kyiv Security Compact.

Декларация G7 является первым шагом к удовлетворению украинских ожиданий.

Обязательства по безопасности, о которых говорится в декларации G7, отличаются от положений договоров о взаимной обороне, которые могут предусматривать помощь вплоть до применения союзнических вооруженных сил (самым известным является Вашингтонский договор НАТО с известной 5-й статьей).

Зато декларация G7 предусматривает, что Украина и ее партнеры по безопасности согласуют "конкретные двусторонние долгосрочные обязательства и договоренности", цель которых – помочь Киеву усилить свою способность для самообороны на годы вперед. Среди потенциальных обязательств – передача новейших видов вооружения, развитие украинского ВПК, поддержка в киберпространстве и предоставление разведданных, а также экономическая помощь для поддержки "украинской экономической стабильности и устойчивости, в том числе через усилия по реконструкции и восстановлению".

Это не в полной мере то, о чем просила Украина в "Киевском договоре по безопасности".

Декларация G7 наполнена общим фразами с целью "немедленно" начать переговоры, но нет ясности, каким будет результат этих переговоров с каждой страной. Также декларация не была подписана, а осталась на уровне политического заявления от имени "лидеров G7"; поэтому не исключено желание некоторых лидеров ограничить количество и силу обещаний на этом этапе.

И в дополнение, в документе вообще отсутствует слово "гарантии", которое, впрочем, до сих пор использует Киев.

Ранее не раз звучала мысль, что примером для договоренностей с Украиной может быть сотрудничество в сфере безопасности между США и Израилем.

В случае Израиля США декларируют непоколебимое обязательство поддерживать так называемое качественное военное превосходство Израиля над армиями соседей, что означает "технологическое и тактическое преимущество для сдерживания и, если надо, преодоления количественно превосходящих сил противника". Для достижения этого Израиль полагается на "лучшее оборудование и тренировки, чтобы компенсировать меньший размер территории и населения, чем у большинства его потенциальных противников".

Однако важно понимать, что среда безопасности Израиля отличается от украинской. Достаточно вспомнить, что потенциальные противники Израиля не имеют ядерного оружия, как Россия.

В случае с Тайванем целью является удовлетворение потребностей Тайбэя в самообороне без требования установления качественного военного превосходства над Китаем, который имеет ядерное оружие. Однако в случае Тайваня важным сдерживающим фактором для Китая долгое время была также политика так называемой "стратегической неопределенности" относительно привлечения американской армии к защите Тайваня, а в последнее время президент США прямо заявляет о возможности защиты острова. В отношении Украины подобных заявлений не звучит.

Украина последовательно настаивает на оформлении необходимых ей обязательств по безопасности в форме договора, обязательного к исполнению в соответствии с международным правом.

Первым способом является ратификация будущих соглашений по безопасности Украины в парламентах партнеров, что может сделать их частью внутреннего законодательства государств-партнеров.

Вторым способом обеспечения участия парламентов, хотя и менее желательным, может быть соглашение, подобное по форме меморандуму между США и Израилем, с кодификацией в отдельном законе подхода к поддержке Украины, как это сделал Конгресс США в случае Израиля и Тайваня.

Подробнее – в материале Михаила Солдатенко Израильская модель с украинским акцентом: какими могут быть "гарантии" безопасности США.