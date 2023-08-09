Правительство Швеции снимет ограничения на количество ядерных реакторов в стране

Правительство Швеции заявило в среду, что снимет ограничения на количество ядерных реакторов, разрешенных в стране, и упростит процесс получения разрешений для новых реакторов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

"Климатический переход требует удвоения производства электроэнергии в ближайшие 20 лет", – заявила министр по вопросам климата Ромина Пурмохтари.

Она добавила, что в период с 2030 по 2050 годы должны быть введены в действие десять традиционных ядерных реакторов.

Пурмохтари сказала, что правительство продвигается вперед с предложенным законопроектом, который снимет ограничения на максимальное количество реакторов в стране – 10, а также требование, чтобы новые реакторы строились в тех же местах, что и существующие.

По ее словам, эти ограничения "мешают современному взгляду на ядерную энергетику".

Пурмохтари сообщила, что уже подготовлен законопроект, который будет рассмотрен парламентом осенью.

Скандинавская страна проголосовала на необязательном референдуме 1980 года за постепенный отказ от ядерной энергетики.

С тех пор Швеция остановила шесть из 12 своих реакторов, а оставшиеся на трех атомных электростанциях производят около 30% электроэнергии, которая сегодня используется в стране.

Но Швеция пытается найти жизнеспособные альтернативные источники энергии для замены ядерной энергетики, поскольку возобновляемые источники энергии еще не в состоянии полностью удовлетворить ее потребности.

В 2016 году широкое политическое большинство согласилось продолжить использование ядерной энергии в обозримом будущем, что открыло путь к строительству новых реакторов, которые заменят устаревшие, заканчивающие свой срок эксплуатации.

Реакторы были открыты в 1970-х и 1980-х годах. Большинство из них имеют срок эксплуатации около 40 лет и нуждаются в модернизации.

Шведские социал-демократы, возглавлявшие предыдущее правительство, традиционно выступали против строительства новых реакторов, тогда как правоцентристы были за.

Сразу после прихода к власти в конце 2022 года правое коалиционное правительство премьер-министра Ульфа Кристерссона объявило, что стремится построить новые реакторы.

Он также объявил об изменении энергетической политики Швеции, изменив свою цель со 100-процентной "возобновляемой" энергии на 100-процентную "безыскопаемую" энергию.

Напомним, Франция обогнала Швецию и стала крупнейшим чистым экспортером электроэнергии в Европе, в то время как Германия превратилась из экспортера в импортера в течение первой половины этого года.