Половина немцев опасаются за экономику страны

Половина немцев считают, что ФРГ в ближайшие десятилетия может потерять статус одной из ведущих экономик мира.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", такие результаты показал опрос Allensbach.

50% респондентов считают, что через 10-15 лет Германия перестанет входить в передовые экономики мира. В 2022 году такие опасения звучали от 30% опрошенных.

58% опрошенных представителей бизнеса, занимающих руководящие должности, считают, что Германия прошла пик своего лучшего экономического развития.

68% респондентов из числа населения считают, что положение промышленности стабильно ухудшается, а 76% представителей бизнеса соглашаются с предположениями, что высокие цены на энергоносители будут способствовать деиндустриализации Германии.

Напомним, ранее на этой неделе правительственная коалиция в Германии договорилась о сокращении корпоративных налогов на общую сумму 32 миллиарда евро в течение четырех лет, чтобы стимулировать экономику.

Другой опрос показал, что большинство немцев считают состояние экономики наиболее приоритетным вопросом, которым правительство должно заниматься в первую очередь. Далее в списке идут миграция, защита окружающей среды и социальное обеспечение.