Тема войны в Украине отошла на задний план у немцев – опрос

В Германии тема войны России против Украины уступила вопросы экономики и миграции, а также несколько других вопросов.

Это следует из обнародованных в четверг результатов опроса ARD-DeutschlandTREND, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Респонденты должны были назвать важнейшую, по их мнению, проблему, которую должны решить немецкие политики.

За последние пять месяцев вопросы, касающиеся экономики и конъюнктуры, стали более важными.

В списке важнейших задач, которые федеральные политики должны решить срочно, – экономика (28 процентов, что на 21 процентный пункт больше, чем в апреле) и иммиграция (26 процентов против 19 процентов в апреле).

Далее идут защита климата и окружающей среды – 18 процентов, что на восемь меньше, чем в предыдущем опросе, и социальное обеспечение – 16 процентов, рост на три пункта по сравнению с апрелем.

Тема войны в Украине и связанной с ней внешней политики Германии имеет 9 процентов в опросе, что на шестнадцать процентных пунктов меньше пяти месяцев назад.

Еще менее важными по теме Украины, по мнению опрошенных, вопросы образования и школы, инфляции и пенсий.

По результатам последних соцопросов, почти две трети немцев – 64 процента – желают смены власти, считая, что это пошло бы стране на пользу.

Опрос провел институт infratest dimap по заказу немецкого общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt.

Напомним, по состоянию на июнь большинство немцев и поляков продолжали поддерживать меры, которые обе страны принимают для помощи Украине из-за российской агрессии.