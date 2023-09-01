Половина німців побоюються за економіку країни

Половина німців вважають, що ФРН у найближчі десятиліття може втратити статус однієї з провідних економік світу.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", такі результати засвідчило опитування Allensbach.

50% респондентів вважають, що за 10-15 років Німеччина перестане входити до передових економік світу. У 2022 році такі побоювання лунали від 30% опитаних.

58% опитаних представників бізнесу, що обіймають керівні посади, вважають, що Німеччина пройшла пік свого найкращого економічного розвитку.

68% респондентів з-поміж населення вважають, що становище промисловості стабільно погіршується, а 76% представників бізнесу погоджуються з припущеннями, що високі ціни на енергоносії сприятимуть деіндустріалізації Німеччини.

Нагадаємо, раніше цього тижня урядова коаліція у Німеччині домовилася про скорочення корпоративних податків на загальну суму 32 мільярди євро протягом чотирьох років, щоб стимулювати економіку.

Інше опитування засвідчило, що більшість німців вважають стан економіки найбільш пріоритетним питанням, яким уряд має займатися у першу чергу. Далі у списук йдуть міграція, захист довкілля та соціальне забезпечення.