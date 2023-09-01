Почему в Британии сменился министр обороны и какие риски для Украины это несет

Новым министром обороны Британии назначили Гранта Шаппса – многолетнего депутата-консерватора и опытного управленца, но без опыта военной службы или работы в оборонном секторе. До сих пор он занимал должность министра энергетики.

О том, чем вызвана отставка Бена Уоллеса и есть ли угрозы для британской военной поддержки Украины читайте в статье журналиста ЕвроПравды Олега Павлюка Министр, приютивший семью из Украины: кто такой Грант Шаппс, новый глава Минобороны Британии.

Прежде всего, стоит заверить: отставка друга Украины Бена Уоллеса совсем не связана с его заявлениями о "благодарности Украине", которые в свое время задели многих и во власти, и вне ее. Эта история не имела хоть какого-то долгосрочного эффекта на британскую политику.

Между тем отставка Бена Уоллеса с должности министра обороны Британии не была неожиданностью, о ней действительно стало известно вскоре после вильнюсского саммита НАТО – в июле. Тогда Уоллес сам подтвердил, что попросил премьера Риши Сунака позволить ему уйти.

Уоллес не захотел называть причин такого решения, но контекст, как всегда, позволяет понять больше.

Во-первых, можно вспомнить, что Бен Уоллес активно участвовал в непубличном соревновании за пост генерального секретаря НАТО, но президент США Джо Байден тогда заблокировал назначение Уоллеса, и это вряд ли было для него приятным.

Другой фактор – давно запланированная ревизия британского правительства перед всеобщими выборами, которые должны состояться в конце следующего года.

В общем, Министерство обороны Великобритании возглавит 54-летний депутат-ветеран, член Палаты общин с 2005 года, имеющий длительный опыт работы в правительстве, Грант Шаппс.

Впервые Шаппс стал министром в 2010 году, и с тех пор возглавлял или входил в руководство министерства, которое было аналогом МинЖКХ, Министерства международного развития (занимается помощью бедным странам, сейчас вошло в МИД), Минтранса и даже МВД (в последнем – недолго, всего шесть дней; это было очередное правительство Лиз Трасс, которое быстро развалилось). Далее было Министерство по вопросам бизнеса энергии и индустриальной стратегии, в 2023 году он несколько месяцев поработал во главе Минэнерго, и вот сейчас перешел в Минобороны.

В биографии Гранта Шаппса нет ни намека на военную службу. Британские комментаторы прямо говорят, что его назначение в Минобороны – скорее дань лояльности премьер-министру. На столь важную в нынешние времена должность Сунак должен был назначить того, кому доверяет.

Но это также означает, что новый министр не будет иметь такого авторитета и независимости в определении политики, которые имел Уоллес. Источники британских СМИ в военной сфере опасаются, что Шаппс, в частности, не сможет продолжить политику Уоллеса по увеличению оборонного бюджета в условиях инфляции.

Но британские журналисты также признают, что новый министр обороны имеет по крайней мере одно важное преимущество – хорошее понимание логистики.

Кроме того, Грант Шаппс – опытный управленец и коммуникатор, а для министра это часто важнее навыков и знаний.

А еще у Шаппса есть адекватное понимание украинской тематики.

В первом заявлении после назначения в Министерство обороны Шаппс отдал должное вкладу Бена Уоллеса в оборону и глобальную безопасность и пообещал "продолжать поддержку Британией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина".

На Уоллесе во многом была завязана инициативность Запада в предоставлении Украине новых видов вооружений – начиная от танков Challenger до дальнобойных ракет Storm Shadow.

Впрочем, заявлений пока мало. Перед преемником Уоллеса стоит непростая задача: он должен убеждать других западных союзников не просто сохранить, но и усилить помощь Украине.

Справится ли с этим новый министр обороны Британии и убедит ли он присоединиться к этому лоббированию также премьера Сунака – вопрос пока открытый.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Министр, приютивший семью из Украины: кто такой Грант Шаппс, новый глава Минобороны Британии.