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Новий глава Міноборони Британії пообіцяв продовжувати підтримувати Україну

Четвер, 31 серпня 2023, 15:15

Новопризначений у четвер на посаду міністра оборони Великої Британії Грант Шеппс у своєму першому повідомленні в соцмережі Twitter після вступу на посаду заявив про наміри продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму повідомленні Шеппс зазначив, що хотів би віддати належне величезному внеску, який його попередник Бен Воллес зробив у оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні чотири роки.

"Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна", – зауважив міністр.

Шеппс 31 серпня став новим міністром оборони Великої Британії після відставки Бена Воллеса.

Раніше у четвер Воллес оголосив, що йде зі своєї посади.

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Велика Британія