Новий глава Міноборони Британії пообіцяв продовжувати підтримувати Україну

Новопризначений у четвер на посаду міністра оборони Великої Британії Грант Шеппс у своєму першому повідомленні в соцмережі Twitter після вступу на посаду заявив про наміри продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму повідомленні Шеппс зазначив, що хотів би віддати належне величезному внеску, який його попередник Бен Воллес зробив у оборону та глобальну безпеку Великої Британії за останні чотири роки.

"Приступаючи до роботи в Міністерстві оборони, я з нетерпінням чекаю на можливість працювати з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовжувати підтримку Великою Британією України в її боротьбі з варварським вторгненням Путіна", – зауважив міністр.

As I get to work at @DefenceHQ I am looking forward to working with the brave men and women of our Armed Forces who defend our nation’s security. And continuing the UK’s support for Ukraine in their fight against Putin’s barbaric invasion.