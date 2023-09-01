На Кипре по запросу США арестовали россиянина за контрабанду электроники

Гражданина РФ и Германии Артура Петрова арестовали на Кипре за незаконный экспорт в Россию чувствительной американской микроэлектроники военного назначения в нарушение экспортного контроля США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Задержанного обвиняют в участии в незаконных закупках большого количества микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляет ее производителям оборудования для военной техники.

33-летнего Петрова, который имеет двойное российско-немецкое гражданство и проживает в России и на Кипре, арестовали 26 августа в Республике Кипр по запросу США.

Согласно судебным документам, вместе с двумя другими россиянами он закупил для ООО "Электроком ВПК" – поставщика критически важных электронных компонентов для производителей оружия и другого оборудования в РФ – мошенническим путем у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники.

Петров получил несколько обвинений, среди которых: заговор с целью обмана США, нарушение экспортного контроля, контрабанда, мошенничество и отмывание денег. Каждое из них предусматривает максимальное наказание от пяти до 20 лет.

Ранее шведская прокуратура выдвинула обвинение в шпионаже против Швеции и США в пользу России подозреваемому, который, как полагают, занимался разведывательной деятельностью в течение девяти лет.

Шведское следствие также считает, что задержанный по подозрению в шпионаже 60-летний Сергей Скворцов организовал поставки подсанкционных товаров в Россию через финские фирмы.