Швеция обвинила действовавшего против нее и США российского шпиона

Шведская прокуратура в понедельник выдвинула обвинения в шпионаже против Швеции и США в пользу России подозреваемому, который, как полагают, занимался разведывательной деятельностью в течение девяти лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Согласно обвинительному заключению, 60-летнему Сергею Скворцову предъявлено обвинение в проведении грубой незаконной разведывательной деятельности против двух стран в период с 2013 по 2022 год.

Адвокат Скворцова заявил агентству, что подозреваемый отрицает какие-либо правонарушения.

Прокуроры считают, что Скворцов действовал от имени России с целью сбора информации, которая могла бы негативно повлиять на безопасность США и Швеции.

Они добавили, что Скворцов также покупал от имени Москвы объекты, которые российское государство и вооруженные силы не могли приобрести на открытом рынке из-за экспортных запретов и санкций.

"Скворцов и его компания были платформой для российской военной разведки ГРУ и части российского государства для незаконных закупок технологий на Западе", – говорится в обвинительном заключении.

Полиция задержала Скворцова – гражданина Швеции и России – в ноябре прошлого года на окраине Стокгольма вместе с еще одним человеком, которого вскоре отпустили.

Впоследствии выяснилось, что у задержанного вместе с женой есть квартира в одном доме с сотрудниками Главного разведывательного управления РФ.