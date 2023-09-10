Посол Польши не считает жизнеспособными гарантии безопасности для Украины без участия Варшавы

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий считает, что рабочая модель гарантий безопасности от западных союзников для Украины невозможна без участия Варшавы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломат рассказал в интервью ВВС Украина.

Цихоцкий сказал, что ему не известно о якобы недовольстве в Варшаве из-за того, что Киев почти не консультировался с Польшей, одним из ближайших союзников, в работе над "системой гарантий".

Он отметил, что пока из документов есть только декларация стран G7 (к которой Польша еще не присоединялась), которая по своей сути скорее "список пожеланий", поскольку о реальных гарантиях в ней речь еще не идет.

Посол считает, что любая будущая модель гарантий союзников для Украины, чтобы быть рабочей, требует тесного участия Польши.

"Мы анализируем эту декларацию, но рассчитываем на то, что в будущем появится настоящая система гарантий. И осознаем, что если речь идет о системе гарантий в отношении Украины, то без Польши она работать не будет.

При всем уважении к Словакии, Венгрии или Румынии, эта война показала, что это наши коммуникации, аэропорт в Жешуве, железная дорога, автомагистрали играют ключевую роль. И мы знаем, что в какой-то момент мы вместе с нашими западными союзниками, с Украиной сядем и проведем серьезный разговор о реальных гарантиях, а не о декларациях, потому что для нас это будет означать серьезные последствия", – отметил Бартош Цихоцкий.

По его словам, это означает серьезные внутренние дебаты об инвестициях в инфраструктуру и о том, кто должен их вносить, поскольку речь будет идти об инфраструктуре, нужной не непосредственно самой Польше.

"Для вашего понимания: сейчас, при нынешнем уровне поддержки Польша ежемесячно тратит на логистические нужды 30 млн злотых (более 7 млн долларов). Потому что британцы, немцы, американцы привозят разные вещи, а потом это мы должны это перегрузить и перевезти в Украину. И ни одна Еврокомиссия нам эти деньги не компенсирует", – отметил Цихоцкий.

Посол добавил, что Варшава хотела бы сохранения НАТО как краеугольного камня общей безопасности стран Запада несмотря на создание альтернативной защиты для Украины до ее вступления в Альянс.

"Никто – ни Украина, ни тем более Запад – не планирует создать какое-то альтернативное НАТО. Но нам всем нужно задуматься, как эта система гарантий, которая будет функционировать вне НАТО, повлияет на Альянс", – отметил дипломат.

На вопрос о будущем присоединении Польши к системе гарантий для Украины Бартош Цихоцкий сказал, что "абсолютно не исключает" этого, но для Варшавы важно четко выяснить детали.

"Сейчас перед нами на столе лежит декларация. Это немного в таком духе, если бы я бы вам сказал: вы не бойтесь, если у вас сломается машина, я вам одолжу свою. А мы бы хотели, чтобы всем было понятно, кто одалживает машину, кому, какую машину, на сколько времени и так далее... Мы очень серьезно работаем над анализом нашего участия, которое будет очень особенным, потому что речь будет идти не просто о том, чтобы выслать Украине какую-то помощь из какой-то далекой страны.

Я прекрасно представляю, что тяжелая военная техника, которая будет гарантировать безопасность Украины, будет дислоцироваться не на территории Украины, а рядом с ее границами, чтобы ее можно было быстро перебросить туда. Для нас это будет означать (дополнительные обязательства и расходы). Мы бы хотели услышать, как все причастные себе это все представляют, и мы открыты к таким разговорам", – отметил посол.

Цихоцкий назвал опасными разговоры о потенциальных сценариях, при которых Польша возможно согласилась бы отправить своих военных в Украину.

"Возможны разные сценарии, но говорить о них публично было бы безответственно", – сказал он.

В интервью посол рассказал также о первых военных днях и неделях в Киеве и о том, как его с помощниками приняли за мародеров во время эвакуации вещей коллег.

Напомним, Бартош Цихоцкий известен как единственный западный посол, кроме посла Ватикана, который с началом большой войны не покинул Киев.

Тогда Цихоцкий выкладывал в соцсетях фото своего простого обеда и выражал уверенность, что Киев выстоит.