Посол Польщі не вважає життєздатними гарантії безпеки для України без участі Варшави 

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вважає, що робоча модель гарантій безпеки від західних союзників для України неможлива без участі Варшави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломат розповів в інтерв’ю ВВС Україна.

Ціхоцький сказав, що йому не відомо про нібито невдоволення у Варшаві через те, що Київ майже не консультувався з Польщею, одним з найближчих союзників, у роботі над "системою гарантій".

Він зазначив, що поки з документів є лише декларація країн G7 (до якої Польща ще не приєднувалася), яка за своєю суттю радше "список побажань", оскільки про реальні гарантії у ній ще не йдеться.

Посол вважає, що будь-яка майбутня модель гарантій союзників для України, аби бути робочою, потребує тісного залучення Польщі.

"Ми аналізуємо цю декларацію, але розраховуємо на те, що у майбутньому з’явиться справжня система гарантій. І усвідомлюємо, що якщо йдеться про систему гарантій щодо України, то без Польщі вона працювати не буде.

З усією повагою до Словаччини, Угорщини чи Румунії, ця війна показала, що це наші комунікації, аеропорт в Жешуві, залізниця, автомагістралі відіграють ключову роль. І ми знаємо, що в якийсь момент ми разом з нашими західними союзниками, з Україною сядемо і проведемо серйозну розмову про реальні гарантії, а не про декларації, бо для нас це означатиме серйозні наслідки", – зазначив Бартош Ціхоцький.

За його словами, це означає серйозні внутрішні дебати про інвестиції в інфраструктуру і про те, хто має їх вносити, оскільки буде йтися про інфраструктуру, потрібну не безпосередньо самій Польщі.

"Для вашого розуміння: зараз, при нинішньому рівні підтримки Польща щомісяця витрачає на логістичні потреби 30 млн злотих (понад 7 млн доларів). Бо британці, німці, американці привозять різні речі, а потім це ми повинні це перевантажити і перевезти в Україну. І жодна Єврокомісія нам ці гроші не компенсує", – зауважив Ціхоцький.

Посол додав, що Варшава хотіла би збереження НАТО як наріжного каменя спільної безпеки країн Заходу попри створення альтернативного захисту для України до її вступу в Альянс.

"Ніхто – ані Україна, ані тим більше Захід – не планує створити якесь альтернативне НАТО. Але нам усім потрібно задуматися, як ця система гарантій, яка функціонуватиме поза НАТО, вплине на Альянс", – зазначив дипломат.

На запитання про майбутнє приєднання Польщі до системи гарантій для України Бартош Ціхоцький сказав, що "абсолютно не виключає" цього, але для Варшави важливо чітко з’ясувати деталі.

"Зараз перед нами на столі лежить декларація. Це трохи в такому дусі, якби я б вам сказав: ви не бійтеся, якщо у вас зламається машина, я вам позичу свою. А ми б хотіли, щоб усім було зрозуміло, хто позичає машину, кому, яку машину, на скільки часу і так далі… Ми дуже серйозно працюємо над аналізом нашої участі, яка буде дуже особливою, бо йтиметься не просто про те, щоб вислати Україні якусь допомогу з якоїсь далекої країни.

Я чудово уявляю, що важка військова техніка, яка гарантуватиме безпеку України, буде дислокуватися не на території України, а поруч з її кордонами, щоб її можна було швидко перекинути туди. Для нас це означатиме (додаткові зобов’язання і витрати). Ми б хотіли почути, як усі причетні собі це все уявляють, і ми відкриті до таких розмов", – зазначив посол.

Ціхоцький назвав небезпечними розмови про потенційні сценарії, за яких Польща можливо погодилась би відправити своїх військових в Україну.

"Можливі різні сценарії, але говорити про них публічно було б безвідповідально", – сказав він.

В інтерв'ю посол розповів також про перші воєнні дні й тижні у Києві та про те, як його з помічниками прийняли за мародерів під час евакуації речей колег.

Нагадаємо, Бартош Ціхоцький відомий як єдиний західний посол, окрім посла Ватикану, який з початком великої війни не залишив Київ.

Тоді Ціхоцький викладав у соцмережах фото свого простого обіду та висловлював впевненість, що Київ вистоїть.