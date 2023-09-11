Польша утвердила соглашение о закупке 486 установок HIMARS

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак объявил об утверждении рамочного соглашения о поставке 486 ракетных пусковых установок HIMARS в рамках программы HOMAR-A для польской армии.

Об этом Блащак заявил в понедельник в Торуне, его заявление приводит RMF 24, сообщает "Европейская правда".

"Вместе с 18 пусковыми установками, заказанными в 2019 году – одна эскадрилья, польская армия будет иметь (более. – Ред.) 500 пусковых установок HIMARS в 28 эскадрильях", – объявил Блащак.

Поставки планируют начать в конце 2025 года.

"Будет сложно адаптировать системы, интегрировать пусковые установки с польскими системами, но после дискуссий с польской вооруженной промышленностью я могу заверить, что мы осуществим эту интеграцию в течение двух лет", – заверил Блащак.

Как он добавил, "оппозиция говорит, что 500 пусковых установок – это много". Но, как заверил министр, именно столько пусковых установок HIMARS нужно польской армии, чтобы реально сдерживать агрессора.

15 мая Мариуш Блащак на военном аэродроме в варшавском аэропорту Окенце сообщил о прибытии в страну первых установок HIMARS.

Министр тогда анонсировал, что в польском Торуне будет создана "академия HIMARS", которая будет обучать солдат эксплуатации пусковых установок, а также заниматься логистикой и обслуживанием этого оборудования.