Саркози снова бредит нейтралитетом Украины и переговорами с Путиным

Экс-президент Франции Николя Саркози после скандальных заявлений о войне в Украине в августе настоял, что Украина должна сохранять нейтралитет, чтобы не провоцировать Россию, и призвал к дипломатическим переговорам с Россией для прекращения российского вторжения.

Об этом он сказал в интервью BFM-TV, сообщает "Европейская правда".

В августе в интервью Le Figaro бывший лидер Франции призвал к "дипломатии" с Россией, считая, что Украина должна оставаться нейтральной и не присоединяться ни к НАТО, ни к Европейскому Союзу. Тогда посол Украины во Франции Вадим Омельченко раскритиковал заявления Саркози.

"В этой войне 500 тысяч погибших. Есть агрессор, Россия, Путин. И жертва, Украина. Но можем ли мы подумать, как из этого выйти?" – сказал Саркози.

По его словам, он видит два решения, чтобы остановить войну. Первое заключается в "уничтожении другого".

"Мы не собираемся уничтожать вторую ядерную державу в мире, иначе мир рискует впасть в тотальную войну", – сказал Саркози, подчеркнув второе решение, за которое он выступает. Это – дипломатические переговоры. "Мы можем поговорить с Путиным", – сказал французский политик.

Саркози также повторил свои комментарии относительно Украины, которая, по его словам, должна "оставаться нейтральной".

"Когда вы машете мулетой (красной тканью. – Ред.) перед носом быка, вам не следует удивляться, если он нападет", – сказал Саркози.

Он также ответил главе МИД Катрин Колонне, которая в этот понедельник отметила, что "было бы хорошо, если бы слова бывшего главы государства соответствовали принципам, которые защищает Франция".

"Честно говоря, мадам Колонна не имеет большого политического опыта. Она была генеральным секретарем Жака Ширака, который был очень близок к Путину и которого приглашали вместе с господином Берлускони на дни рождения Путина... Мы в свободной стране, мы имеем право выражать свое мнение", – сказал Саркози.

Бывший президент Франции Саркози находится под следствием Национальной финансовой прокуратуры с 2021 года по обвинению в "злоупотреблении влиянием" из-за своей деятельности в России.

В январе прошлого года издание Mediapart обнаружило, что Николя Саркози получил 300 тысяч евро, когда в конце 2018 года восхвалял заслуги Владимира Путина во время мероприятия главного российского суверенного фонда в Москве.