Бербок: Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне

Госсекретарь США Энтони Блинкеном провел в Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, на которой они обсудили вопросы войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Руководители внешнеполитических ведомств США и Германии на совместной пресс-конференции заверили Украину в дальнейшей поддержке в захватнической войне, которую ведет РФ.

"Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем народ Украины до тех пор, пока он в нас будет нуждаться. Путин идет в пустоту, если думает, что мир привыкнет к войне, потому что есть другие проблемы", – заявила Бербок.

Зато Блинкен заявил, что сильная поддержка Украины со стороны США и десятков других стран продолжится – в военном, экономическом и гуманитарном плане. Он также поблагодарил Германию за ее лидерство в поддержке Киева.

"Германия является вторым крупнейшим сторонником Украины в мире после США", – отметил Госсекретарь Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Блинкен обсудит с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос усиления противовоздушной обороны Украины во время ее визита в США.

Перед этим Бербок заявила, что в ближайшие месяцы нужно усилить противовоздушную оборону Украины.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ призвала защитить критическую инфраструктуру Украины во время грядущего холодного времени года.

Во время ее встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой также шла речь о дополнительных системах ПВО для защиты украинской энергосистемы и портов.

Перед этим Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, куда в частности вошло оборудование для поддержки и укрепления систем противовоздушной обороны Украины.