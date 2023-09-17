В центральной Румынии бронемашина НАТО врезалась в забор
Воскресенье, 17 сентября 2023, 14:04
Бронемашина, которая отправилась на учения Североатлантического Альянса в центральной Румынии, съехала с дороги и проломила забор частного дома.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
Телеканал сообщил, что инцидент произошел в городе Ковасна утром в воскресенье.
Бронемашина, принадлежащая бельгийским военным, двигалась в составе колонны, которая направлялась на полигон в селе Чинку на плановые учения в составе боевой группы НАТО в Румынии.
Военный транспортер по пока не установленным причинам съехал с дороги, врезался в забор частного дома и въехал в его двор. О пострадавших не сообщалось.
По данным румынского портала Libertatea, водитель бронетранспортера пытался избежать столкновения с автомобилем, который обгонял его на противоположной стороне дороги, и поэтому случайно съехал на обочину.
Источники Libertatea также подтверждают, что пострадавших в результате инцидента нет, а военные изучают обстоятельства аварии.
Издание напоминает, что подобный инцидент в Румынии уже был в августе, когда другой военный автомобиль НАТО перевернулся в придорожный кювет, но никто не пострадал.
В апреле в немецкой Баварии произошла авария с участием нескольких бронированных автомобилей американской армии.