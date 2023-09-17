В центральной Румынии бронемашина НАТО врезалась в забор

Бронемашина, которая отправилась на учения Североатлантического Альянса в центральной Румынии, съехала с дороги и проломила забор частного дома.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Телеканал сообщил, что инцидент произошел в городе Ковасна утром в воскресенье.

Бронемашина, принадлежащая бельгийским военным, двигалась в составе колонны, которая направлялась на полигон в селе Чинку на плановые учения в составе боевой группы НАТО в Румынии.

Военный транспортер по пока не установленным причинам съехал с дороги, врезался в забор частного дома и въехал в его двор. О пострадавших не сообщалось.

ФОТО: DIGI24

По данным румынского портала Libertatea, водитель бронетранспортера пытался избежать столкновения с автомобилем, который обгонял его на противоположной стороне дороги, и поэтому случайно съехал на обочину.

Источники Libertatea также подтверждают, что пострадавших в результате инцидента нет, а военные изучают обстоятельства аварии.

Издание напоминает, что подобный инцидент в Румынии уже был в августе, когда другой военный автомобиль НАТО перевернулся в придорожный кювет, но никто не пострадал.

В апреле в немецкой Баварии произошла авария с участием нескольких бронированных автомобилей американской армии.