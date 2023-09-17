У центральній Румунії бронемашина НАТО врізалась у паркан

Бронемашина, яка вирушила на навчання Північноатлантичного Альянсу в центральній Румунії, з’їхала з дороги та проламала паркан приватного будинку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Телеканал повідомив, що інцидент стався в місті Ковасна вранці в неділю.

Бронемашина, що належить бельгійським військовим, рухалась у складі колони, що прямувала на полігон у селі Чинку на планові навчання у складі бойової групи НАТО в Румунії.

Військовий транспортер із поки не встановлених причин з’їхав із дороги, врізався в паркан приватного будинку й в’їхав у його двір. Про постраждалих не повідомлялось.

Фото: Digi24

За даними румунського порталу Libertatea, водій бронетранспортера намагався уникнути зіткнення з автомобілем, який обганяв його на протилежному боці дороги, й тому випадково з’їхав на узбіччя.

Джерела Libertatea також підтверджують, що постраждалих у результаті інциденту немає, а військові вивчають обставини аварії.

Видання нагадує, що подібний інцидент у Румунії вже був у серпні, коли інший військовий автомобіль НАТО перекинувся у придорожній кювет, але ніхто не постраждав.

У квітні в німецькій Баварії сталась аварія за участі кількох броньованих автомобілів американської армії.