ЕС может ввести 20%-ную пошлину на электрокары из Китая после проверки Еврокомиссии

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон допустил, что расследование Еврокомиссии относительно нечестной конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров может привести к существенному росту таможенных пошлин с них.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Бретон объявил в интервью французскому телеканалу LCI.

О проверке в отношении китайских электрокаров президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее на этой неделе во время речи "О состоянии Союза" в Европарламенте.

Расследование должно установить, не способствовали ли значительные государственные субсидии производителям авто из Китая нечестной конкуренции на европейском рынке – на фоне жалоб местных автопроизводителей, особенно из Франции и Германии.

Если в результате расследования Еврокомиссия обнаружит нарушения правил торговли, то может ввести штрафные пошлины на китайские транспортные средства, рискуя спровоцировать торговую войну с Пекином.

Комментируя ситуацию, Бретон был осторожен с формулировками, но заметил, что подобные проверки "часто приводят к повышению таможенных пошлин от 10 до 20%".

"Сегодня на электромобили, прибывающие в Европу из Китая, действуют 10% таможенные пошлины. Если я возьму для примера Соединенные Штаты, то это 27,5%", – пояснил еврокомиссар.

Пекин уже успел раскритиковать расследование Еврокомиссии, заявив, что этот "вопиющий протекционизм" "окажет негативное влияние на экономические и торговые отношения между Китаем и Европейским Союзом".

В прошлом году Европейский Союз обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой принять решение по торговым спорам с Китаем, который он обвиняет в дискриминации Литвы.

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