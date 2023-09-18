Болгарские депутаты заслушают министра обороны из-за дрона со взрывчаткой на побережье моря

В парламенте Болгарии заслушают доклад министра обороны в связи с найденным на побережье Черного моря дроном со взрывчаткой.

Как сообщает БГНЕС, об этом заявил депутат от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, пишет "Европейская правда".

Депутат рассказал, что члены Комитета по вопросам обороны заслушают министра обороны Тодора Тагарева на встрече, которая состоится в понедельник в 17:30.

По его словам, депутаты рассчитывают услышать от министра все детали относительно найденного в черноморском городе Тюленово дрона, возможных причин его появления там и реагирования на ситуацию.

"Важно, чтобы была ясность и общественность чувствовала себя спокойно", – сказал Гаджев, добавив, что тема очень чувствительная и нельзя допустить, чтобы она стала поводом для очередных политических спекуляций.

Напомним, 18 сентября стало известно, что в болгарском черноморском городе обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Минобороны отправило спецподразделение для обследования устройства и его обезвреживания.

На прошлой неделе в Румынии в приграничных районах в третий раз нашли обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы. После этого Минобороны расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Жители румынских сел над Дунаем теперь получают сигнал воздушной тревоги во время атак на украинские города.