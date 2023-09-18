Болгарські депутати заслухають міністра оборони через дрон з вибухівкою на узбережжі моря

У парламенті Болгарії заслухають доповідь міністра оборони у зв’язку зі знайденим на узбережжі Чорного моря дроном з вибухівкою.

Як повідомляє БГНЕС, про це заявив депутат від ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, пише "Європейська правда".

Депутат розповів, що члени Комітету з питань оборони заслухають міністра оборони Тодора Тагарева на зустрічі, що відбудеться у понеділок о 17:30.

За його словами, депутати розраховують почути від міністра усі деталі щодо знайденого в чорноморському місті Тюленово дрона, можливих причин його появи там і реагування на ситуацію.

"Важливо, щоби була ясність і громадськість почувалася спокійно", – сказав Гаджев, додавши, що тема дуже чутлива і не можна допустити, щоб вона стала приводом для чергових політичних спекуляцій.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що у болгарському чорноморському місті виявили безпілотник з вибухівкою. Міноборони відправило спецпідрозділ для обстеження пристрою і його знешкодження.

Минулого тижня в Румунії у прикордонних районах втретє знайшли уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону. Після того Міноборони розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Мешканці румунських сіл над Дунаєм тепер отримують сигнал повітряної тривоги під час атак на українські міста.