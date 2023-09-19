Азербайджан требует от Армении вывести войска из Карабаха

Азербайджан заявляет, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха, поскольку это "единственный путь к миру" в регионе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана, сообщает "Европейская правда".

В азербайджанском МИД утверждают, что "локальные антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе – это реакция на "ряд масштабных военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении.

"Целью мероприятий являются незаконные военные соединения и военная инфраструктура. Азербайджанская сторона ни в коем случае не нацелилась на мирных жителей. В частности, необходимо армянскому гражданскому населению держаться подальше от военных целей", – утверждается в заявлении.

В МИД заявляют, что присутствие армянских вооруженных сил в Карабахе "представляет собой серьезную угрозу региональному миру и стабильности".

"Единственный способ добиться мира и стабильности в регионе – безоговорочно и полностью вывести армянские вооруженные силы из Карабахского региона Азербайджана", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

На фоне угрозы эскалации Пашинян заявил о готовности к переговорам с Азербайджаном