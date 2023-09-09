Премьер Армении заявил о готовности к переговорам с Азербайджаном на фоне угрозы эскалации

Армянский премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на фоне сообщений о накоплении войск Азербайджана вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границы с Арменией.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует ведомство премьер-министра Армении.

В разговоре с Макроном Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности.

В сообщении говорится, что премьер Армении подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года, а также подходу решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере.

В свою очередь, президент Франции заявил о необходимости снижения напряженности вдоль границ. Кроме того, Макрон выразил готовность поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан в последние дни наращивает военное присутствие вдоль линии разграничения с непризнанным Нагорным Карабахом и границей с Арменией.

Премьер напомнил, что на днях была очередная пограничная стычка, в которой погибли трое армянских военных, блокада Лачинского коридора продолжается, а Баку продолжает заявлять, что Армения нарушает режим прекращения огня.

Перед этим Никол Пашинян назвал стратегической ошибкой то, что Армения в вопросах безопасности полагалась только на Москву.