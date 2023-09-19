США разоблачили сеть компаний, через которые Иран импортировал детали для дронов и самолетов

Министерство финансов США во вторник объявило о санкциях против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Минфина США, которое цитирует "Европейская правда".

Новые американские санкции касаются семи физических и четырех юридических лиц из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали поставке и финансированию производства иранских военных самолетов и дронов.

Речь идет об Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), которая, среди прочего, производит беспилотники Shahed, используемые Россией против Украины – хотя она под санкциями США с 2008 года, но с прошлого года использовала новое название для заключения контрактов.

Под санкции США попали действующий руководитель HESA, его заместитель и директор по производству, а также одна китайская компания и ее руководитель, три компании из РФ и два гражданина Турции, участвовавшие в сети поставок компонентов в Иран.

Соединенные Штаты последовательно вводят санкции против физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотников в Иране.

По данным СМИ, США пытаются убедить Иран прекратить продажу ударных дронов России в рамках обсуждения более широкой "неписаной договоренности" между Вашингтоном и Тегераном по деэскалации напряженности.

В то же время уже публиковались доказательства налаживания производства иранских дронов в России.