СМИ: США подталкивают Иран к прекращению продажи дронов РФ

Соединенные Штаты пытаются убедить Иран прекратить продажу ударных дронов России в рамках обсуждения более широкой "неписаной договоренности" между Вашингтоном и Тегераном по деэскалации напряженности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, администрация Байдена поднимала этот вопрос на косвенных переговорах с исламским режимом в Катаре и Омане в этом году, где происходило обсуждение обмена заключенными, в результате чего на прошлой неделе Тегеран перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест.

По словам иранского чиновника и еще одного лица, информированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки беспилотников в Россию, которые Москва использует в войне в Украине, а также запасных частей для дронов.

Чиновник уточнил, что Тегеран, который официально отрицает использование своих беспилотников в Украине, неоднократно обращался к Москве с просьбой прекратить их использование в войне против Украины, но Вашингтон хочет "более решительных шагов".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Соединенные Штаты придерживаются стратегии сдерживания, давления и дипломатии, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие, а также привлечь Тегеран к ответственности за нарушение прав человека и "предоставление дронов России для использования в войне против Украины".

Иранский чиновник и еще один человек, который проинформирован о переговорах, рассказали, что участники переговоров надеются достичь договоренности о деэскалации. Для Ирана это будет означать согласие не обогащать уран на более чем 60%, улучшить сотрудничество с МАГАТЭ и пообещать не нападать на американцев.

Ранее разведка Великобритании сообщила, что Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов Shahed собственного производства.

Напомним, в апреле СМИ сообщали, что Китай, Россия и Иран ведут секретные переговоры о поставках Исламской Республике ключевого химического соединения, которое используется для приведения в движение баллистических ракет.

Также СМИ утверждали, что Россия заключила с Ираном тайное соглашение о возвращении обогащенного урана.