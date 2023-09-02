В Швеции отозвали приглашение послов РФ и Беларуси на вручение Нобелевской премии

Нобелевский фонд отказался от решения пригласить послов России, Ирана и Беларуси на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении фонда.

В фонде обратили внимание на то, что решение пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии, согласно предыдущей практике, вызвало бурную реакцию.

"Основанием для такого решения стало то, что мы считаем важным и правильным как можно шире распространять ценности и послания, которые отстаивает Нобелевская премия", – пояснили в фонде, добавив, что именно поэтому в прошлом году Нобелевскую премию мира разделили правозащитники России, Беларуси и Украины.

"Мы осознаем сильную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из регулярной практики – не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", – говорится в сообщении Нобелевского фонда.

Вместе с тем все послы будут приглашены на церемонию в Осло, как это происходило ранее.

Как известно, пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручают в Стокгольме после процесса номинирования, который держат в тайне в течение следующих 50 лет. А Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проходят отдельные торжества.

Нынешние лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

На этой неделе Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – то есть российских и белорусских тоже – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме, в отличие от прошлого года, когда представителей посольств России и Беларуси не приглашали.

В ответ на это в украинском МИД заявили, что на подобное решение в Кремле отреагируют лишь усилением чувства безнаказанности и новыми преступлениями.

Решение вызвало жесткую критику и со стороны политиков в Швеции: некоторые планируют бойкотировать мероприятие.